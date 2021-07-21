Иностранные агенты: реальные и случайные

Однако иногда «иностранными агентами» становятся организации, не имеющие отношение к политике.

КТО ТАКИЕ «ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ»?

Изначально статус «иностранного агента» мог быть присвоен только некоммерческой организации, которая, грубо говоря, на иностранные деньги участвовала в российской политике. Позже список субъектов, которых могли признать иноагентами, расширился.

Сначала в этот перечень стали попадать СМИ, а затем приняли закон, согласно которому признать «иностранным агентом» можно было и физическое лицо. В законе эта формулировка звучит так: «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, может быть признан гражданин, в том числе иностранец, который осуществляет на территории РФ в интересах другого государства […] политическую деятельность […] и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ».

Еще одно нововведение – уже текущего года – это законодательное закрепление понятия «лицо, аффилированное с иностранным агентом». Таким лицом теперь считается кандидат на выборах, который за два года до назначения выборов входил в состав органов управления или являлся учредителем, руководителем или работником организации-иноагента.

КОГО ПРИЗНАЛИ «ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ»?

«Иностранными агентами» в России признаны некоторые СМИ, которые получают финансирование из-за рубежа, фонды, которые спонсируют деятельность несистемной оппозиции, и т.п.

Однако нередко в списке «иностранных агентов» можно встретить благотворительные организации или исследовательские институты. Как поясняет социолог Анна Очкина, сегодня под зловещий статус «иностранного агента» попали многие ее коллеги из научной среды, которые никоим образом не являются ничьими агентами и даже порой получают президентские гранты.

- Часто вынужденно, многие из нас так или иначе сотрудничали с международными институтами, с общественными организациями, получающими иностранные гранты. Многие хорошие исследования не смогли бы состояться: от социологии и экологии до биоинженерии.

ЗАКОНУ НУЖНА ДОРАБОТКА

Проблема, по словам Анны Владимировны, в том, что закон задает слишком широкую трактовку понятия «политическая деятельность». По закону к политической деятельности не относится деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан и т.п.

«Но пикет представителей общественной организации с целью привлечь внимание общественности к бедам своих подопечных (больных редкими заболевания детей, больных СПИДом, бездомных) – уже, согласно закону, политическая деятельность. Посмотрите интереса ради реестр НКО-иностранных агентов: центр по работе с проблемой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ»; социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан «Феникс ПЛЮС»; благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан; благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям; автономная некоммерческая организация «Издательство «Парк Гагарина». Это организации, которые спасают жизни и защищают людей, но они по разным, часто формальным и бюрократическим причинам попадают в список иноагентов», – говорит Анна Очкина.

По словам некоторых экспертов, в настоящий момент закон об «иностранных агентах» необходимо отменить или пересмотреть, чтобы он работал только в отношении политических сил, действующих против интересов России за иностранные деньги, и не задевал честные благотворительные, исследовательские и общественные проекты.