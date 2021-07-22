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Здоровье22 июля 2021 14:06

Пензенцам предлагают повторно пройти вакцинацию

Комментарии главного внештатного специалиста по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Пензенской области Джамили Курмаевой
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Жители Пензенской области, кто завершил вакцинацию против коронавирусной инфекции полностью, могут пройти вакцинацию повторно.

«В соответствии с рекомендациями Минздрава РФ, повторная вакцинация против COVID-19 рекомендуется через шесть месяцев после первичной вакцинации, - считает главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева, - причем уровень антител для принятия решения о повторной прививке не важен».

Шестимесячный срок вакцинации - это экстренный режим, который необходим в текущей эпидемиологической ситуации. Примерно за этот промежуток времени в организме снижается уровень антител, из-за чего может случиться «прорыв» иммунитета - когда в организм попадает так много возбудителя, что иммунная система может не справиться с нагрузкой.

Для проведения повторной вакцинации можно использовать любые зарегистрированные вакцины. Чтобы пройти повторную вакцинацию, пензенцам необходимо обратиться в пункт вакцинации и обязательно сообщить о своём намерении пройти именно повторную процедуру.

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