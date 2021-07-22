В Пензе госпитализирован годовалый мальчик, выпавший из окна 5 этажа

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным отделом по Октябрьскому району Пензы регионального следственного управления проводится проверка по факту травмирования мальчика 2020 года рождения при падении с высоты.

Как отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области, все произошло днем около 16 часов 21 июля 2021 года. Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна пятого этажа. Пострадавший госпитализирован в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, в момент падения мальчик находился в квартире с сожителем бабушки.

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. И, конечно, первый вопрос, который интересует сотрудников СК, где в это время находились и чем занимались взрослые родственники малыша.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.