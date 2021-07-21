В Пензе продолжается донорская акции «Вместе спасаем жизни»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В среду, 21 июля, сотрудники подразделений МЧС России по Пензенской области приняли участие в донорской акции «Вместе спасаем жизни». На этот раз их миссия была спасательной вдвойне.

В подразделениях пензенских спасателей еще в начале лета была проведена вакцинация сотрудников от коронавирусной инфекции и по прошествии 30 дней после второй прививки все они смогли продолжить свою донорскую деятельность.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области, в сегодняшней акции приняли участие 40 доноров, было заготовлено 18 литров цельной крови. Вся она будет обследована на наличие гемотрансмиссивных инфекций, разделена на компоненты и направлена в лечебную сеть региона.