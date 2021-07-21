Вынесен приговор по делу о падении машины в яму с кипятком в Пензе

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Бывший начальник акционерного общества «Т плюс Теплосеть Пенза» признан виновным в нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Напоминаем вам, что 19 ноября 2019 года в Пензе на улице Аустрина обвалился грунт. В яму с кипятком упал автомобиль «Лада Ларгус», в котором находились двое мужчин 1970 и 1966 годов рождения. Пострадавшие погибли на месте.

Следствием и судом установлено, что ответственный за соблюдение требований безопасности на этом участке сетей допустил эксплуатацию неисправного оборудования. Также в 2019-м году он доложил своему руководству об успешном проведении гидравлических испытаний на трубопроводе. Впоследствии оказалось, что эта информация была ложной.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Помимо этого, ему на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением работ на опасных производственных объектах.