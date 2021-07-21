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Происшествия21 июля 2021 8:05

В Пензе следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на реке Вядь

Печальная традиция отдыха у водоема с употреблением спиртного, кажется, не была нарушена и в эту ночь с 18 на 19 июля 2021 года
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Житель Пензы в эту ночь находился с приятелями на берегу реки в поселке Подлесный. В какой-то момент по ходу пирушки 35-летний мужчина отправился купаться. О возможном наличии в крови алкоголя, вероятно, позднее скажут эксперты - пока это достоверно неизвестно. Нет, к сожалению, и подробностей о том, как товарищи пытались помочь человеку выплыть и благополучно выбраться на берег. Тело погибшего специалисты Пензенского пожарно-спасательного центра извлекли из воды на следующий день.

При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

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