В Пензе следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на реке Вядь

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Житель Пензы в эту ночь находился с приятелями на берегу реки в поселке Подлесный. В какой-то момент по ходу пирушки 35-летний мужчина отправился купаться. О возможном наличии в крови алкоголя, вероятно, позднее скажут эксперты - пока это достоверно неизвестно. Нет, к сожалению, и подробностей о том, как товарищи пытались помочь человеку выплыть и благополучно выбраться на берег. Тело погибшего специалисты Пензенского пожарно-спасательного центра извлекли из воды на следующий день.

При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.