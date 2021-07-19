В правительстве Пензенской области говорили о создании условий для преодоления бедности

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

К дискуссии были приглашены представители областного правительства и граждане, заключившие социальные контракты.

Олег Мельниченко напомнил, что реализация системы соцконтракта началась в Пензенской области в текущем году.На сегодняшний день заключено около 2,5 тысяч социальных контрактов. Основная цель данной работы – создание условий для преодоления бедности.

«Если все граждане, которые обратились за поддержкой в виде соцконтракта, успешно реализуют задуманное, мы сможем получить тысячи предпринимателей,- подчеркнул он.

Врио главы региона призвал руководителей муниципальных образований, сельских поселений сопровождать людей, реализующих соцконтракт, помогать им.

Обращаясь к участникам круглого стола, Ольга Баталина затронула, пожалуй, самую болезненную тему современной России – положение людей, которые, по независящим от них причинам, имеют доходы ниже прожиточного минимума. Они нуждаются в помощи государства.

Отсюда работа по снижению уровня бедности - национальная цель развития страны.

И строится она по разным направлениям. При этом социальный контракт занимает особое место. Это инструмент государственной поддержки принципиально иного уровня, нежели пособия.

По поручению Президента в 2021 году были выделены средства, чтобы в пилотном режиме проанализировать, насколько этот инструмент эффективен. 21 регион вступил в пилотный проект. На основании этого мы существенно переработали условия для заключения социального контракта, и сегодня у нас 4 ключевых направления.

Это: содействие обеспечению занятости, поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства, индивидуальной предпринимательской деятельности (в том числе самозанятость) и помощь в трудной жизненной ситуации», - перечислила замглавы федерального ведомства.

Ольга Баталина отметила решающее значение сопровождения, как минимум на годовой период, органами соцзащиты человека, который заключил контракт. Задача - помочь ему закрепиться в той деятельности, которую он выбрал.