В Мордовии строится дорога в обход г. Рузаевка

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В рамках рабочего визита в Мордовию, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и врио Главы Республики Мордовия Артём Здунов осмотрели строящийся универсальный зал на площади Тысячелетия, на завершение строительства которого Правительство России выделило 851,8 млн. рублей.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Также вице-премьер и врио Главы Мордовии осмотрели комплексную застройку многоэтажными домами 3, 4 и 5 микрорайонов на участке между ул. Волгоградской и автомобильной дорогой на с. Кочкурово в Саранске, а также, ход строительства дорог в республике, в том числе обхода г. Рузаевка.