Итоги рабочей поездки сенаторов Совета Федерации в Пензенскую область

фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в качестве основных тем визита Андрей Кутепов определил экономическую политику и трудовую занятость.

В частности, во время встречи с резидентами технопарка «Рамеев» обсуждались вопросы поддержки производителей. Предложения, прозвучавшие на рабочем совещании, будут рассмотрены на осенней сессии Совета Федерации», - проинформировал глава Комитета верхней палаты российского парламента.

Наряду с этим в ходе рабочей поездки сенаторы посетили структуру ФСИН, объекты утилизации мусора и строительства.

Временно исполняющий обязанности главы субъекта РФ Олег Мельниченко указал на значимость работы сенаторов.

«Совет Федерации - палата регионов, она всегда занимает принципиальную позицию по ситуациям, которые возникают в регионах. Сегодня у нас работал Комитет по экономике.

Нас интересовали преференции для высокотехнологичных предприятий, поэтому мы были на МедИнже, смотрели производство авиационных тренажёров. Это те отрасли, где нужна серьёзная государственная поддержка. Особенно это касается экспортных возможностей предприятий».