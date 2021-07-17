Перспективы развития Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Председатель Комитета Андрей Кутепов, поделился первыми впечатлениями от рабочего визита в Пензенскую область.

В пятерку лидеров входит регион в ПФО по показателю индекса промышленного производства, лидирующие позиции занимает в строительной отрасли, жилищной обеспеченности населения и темпам роста объемов ипотечных кредитов. По оперативным данным, за 6 месяцев 2021 года введено 382 тыс. кв. м жилья - 102,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Пензенская продукция экспортируется в 67 стран мира.

Все это наряду с высоким инвестиционным и человеческим потенциалом дает возможность ускоренного развития.

По информации пресс-службы регионального правительства, в своем выступлении врио губернатора Пензенской области отметил, что малый и средний бизнес- самая значимая категория, которую нужно поддерживать, поскольку это даст в итоге хороший экономический эффект.

«Мы стараемся создать максимально комфортные условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций, но без федеральной поддержки невозможно добиться нашей конечной цели - повышения уровня качества жизни», - подытожил Олег Мельниченко.

«Все вопросы, которые поднимаются в регионах, будут озвучены на осенней сессии Совета Федерации, - констатировал Андрей Кутепов. - Комитет оказывает субъектам РФ всестороннюю поддержку и помощь: как в части законотворчества, так и эффективного взаимодействия с органами власти».