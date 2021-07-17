Рабочая поездка Марата Хуснуллина в Мордовию

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия,в рамках рабочей поездки в Мордовию заместителя председателя Правительства РФ в Доме Республики под председательством Марата Хуснуллина состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития региона. Рассматривалась реализация новых инвестиционных проектов, обеспечение сбалансированности бюджета, развитие жилищного и дорожного строительства, а также состояние жилищно-коммунального хозяйства и подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду.

В ходе обсуждения вопросов повестки совещания Марат Хуснуллин подчеркнул, что Правительство России будет поддерживать Республику Мордовия.