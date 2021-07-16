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Происшествия16 июля 2021 18:40

В Мордовии директор и главбух МУП "ЕРЦ" похитили более 1,4 млн. рублей

Поставки программного обеспечения осуществляли по завышенной стоимости через свое предприятие. Реально услуги оказывала фирма-разработчик
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Таким образом, приблизительно за 4 года администрации Ковылкинского муниципального района Мордовии нанесен вред в особо крупном размере.

Как отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия, причастность обвиняемых к совершению хищения подтверждается проведенными по уголовному делу следственными действиями, таким как допросами свидетелей, представителя потерпевшего, протоколами обысков, выемок.

Следователем Ковылкинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Мордовия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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