В Пензенской области открыт завод по глубокой переработке мяса индейки

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Создание агрохолдингом «Дамате» крупнейшего в Европе предприятия по переработке индейки получило высокую оценку. Его мощность - 303 тонны в сутки. Стоимость - 9 млрд. рублей. Строительство завода велось в рамках инвестиционного соглашения между ГК «Дамате», правительством Пензенской области и АО «Россельхозбанк». На предприятии создано 700 рабочих мест.

По словам Дмитрия Патрушева, Пензенской область прочно занимает лидерские позиции в российском птицеводстве. Здесь производят почти половину всей индейки в стране. Благодаря высокому качеству, продукция нового завода придется по душе не только российским, но и зарубежным покупателям. По информации пресс-службы правительства Пензенской области, Олег Мельниченко отметил, что группа компаний «Дамате» является для субъекта РФ стратегическим партнёром и инвестором. На предприятии работает уже порядка 10 тысяч человек.

Новый завод – это широкий ассортимент продукции из 100% мяса индейки с высоким содержанием белка и низким – жира. Линейка продукции включает в себя: сыровяленые колбасы, ветчины, вареные колбасы и сосисочные изделия, кулинарные изделия су-вид, а также готовые к употреблению полуфабрикаты.

Также в этот день состоялось посещение объектов, построенных по государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий». В селе Кривошеевка Нижнеломовского района гости осмотрели жилой поселок «Сосновый бор», посетили общежития, построенные два года назад для сотрудников агрохолдинга.