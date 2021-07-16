Мэр Пензы рассказал о строительстве водопровода в поселке ЗИФ

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Как отметил Андрей Лузгин, сейчас в поселке «ЗиФ» в полном объеме проложен водопровод, установлены колодцы, выполнено устройство фундамента под резервуары, приобретен дизель-генератор, ведутся работы на распределительной насосной станции. Осталось обустроить три резервуара, насосную станцию подкачки, подключить электроснабжение и благоустроить территорию.

По информации пресс-службы администрации Пензы, до 1 сентября планируется сдать объект и еще в течение двух недель подключить.

В результате в поселке будет проложено 12,7 километров сетей диаметром 110 мм, в том числе магистральный водопровод – 3,3 км, внутриквартальный - 9,4 км.