Дмитрий Патрушев отметил АПК Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В рамках визита в регион в четверг, 15 июля 2021 года, Министра, состоялась двусторонняя рабочая встреча Дмитрия Патрушева и врио губернатора Олега Мельниченко, а также – в режиме видеоконференцсвязи – заседание оперативного штаба по ситуации в АПК и на продовольственном рынке.

Руководитель федерального ведомства и временно исполняющий обязанности главы Пензенской области осмотрели выставку научных достижений вуза. Ректор ПГАУ Олег Кухарев пояснил, что всего в вузе обучается более трёх тысяч студентов, 360 сотрудников, из которых 175 - профессорско-преподавательский состав.

«70 процентов студентов учится на бюджетной основе, наиболее востребованными являются такие направления, как ветеринария, землеустройство и кадастр. Добавлено 752 бюджетных места - на специальности «Ветеринария» и 764 - на все направления. Ведётся подготовка специалистов в сфере экономики с уклоном на сельскохозяйственное направление», - проинформировал Олег Кухарев.

В ходе рабочей встречи Дмитрий Патрушев и Олег Мельниченко обсудили тему ключевых точек роста агропромышленного комплекса Пензенской области.

«В целом отмечаем, что ситуация достаточно стабильная. В прошлом году индекс сельхозпроизводства у вас в регионе составил 115,7%. Это очень позитивный результат, и я благодарю вас за такую работу совместно с вашей командой. Это свидетельствует о том, что у нас динамика развития отрасли остаётся уверенной.

«В текущем году площадь сева составила около 1,5 млн га: увеличены площади под сахарную свеклу, подсолнечник, под кормовые культуры. Хочу отметить, что Пензенская область является лидером в Приволжском федеральном округе по урожайности зерновых и масличных, в частности, в 2020 году урожайность зерновых выросла почти на 55%, это позволило собрать более 3 млн тонн зерна, что является для субъекта историческим рекордом», - акцентировал Дмитрий Патрушев. Он пожелал пензенским аграриям достойного урожая и благоприятной погоды.

Врио губернатора Олег Мельниченко поблагодарил главу федерального ведомства за поддержку. «Я думаю, что те достижения, которые имеет Пензенская область в развитии сельского хозяйства, вряд ли были бы возможны, если бы не помощь Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, - пояснил врио главы области. - И мы прекрасно понимаем, что огромное количество вопросов невозможно решить, не участвуя в разного рода программах Министерства РФ.

Я благодарю за ту возможность, которая открывается перед нами в части мелиорации, потому что это необходимое условие для повышения урожайности и, безусловно, Пензенская область в ближайшее время подаст заявку на участие в федеральной программе».

На площадке пензенского аграрного вуза Дмитрий Патрушев провёл заседание оперативного штаба по ситуации в АПК и на продовольственном рынке. Были рассмотрены вопросы проведения сезонных полевых работ, доведения средств федерального бюджета до получателей, а также ситуации на рынке продовольствия. Относительно Пензенской области была дана отдельная оценка.

«Мы фиксируем динамичное развитие агропромышленного комплекса в Пензенской области. Надеюсь, данные темпы не будут сбавляться.