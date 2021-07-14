В Кузнецке запущена новая станция очистки воды

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В рамках рабочей поездки в Пензенскую областьв среду, 14 июля 2021 года, объект посетили руководители госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Председателя наблюдательного совета госкорпорации Сергея Степашина и гендиректора того же Фонда Константина Цицина сопровождал врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Для улучшения качества воды в 2018 году в рамках концессионного соглашения в Кузнецке была построена автоматизированная блок-модульная станция обезжелезивания воды на водозаборе «Южный». Это позволило обеспечить качественной питьевой водой 54% населения города. Ввод в эксплуатацию второй станции полностью решает проблему качества питьевой воды Кузнецка, - отмечает пресс-службы правительства Пензенской области.

Знаком отличия «Образцовое предприятие ЖКХ» награждено МУП «Водоканал» города Кузнецка, которое обеспечивает работу, в том числе и новой станции.

Врио главы Пензенской области поздравил трудовой коллектив предприятия с вручением Знака качества ЖКХ. Аналогичной награды удостоен еще один коллектив - «Домом образцового содержания» признан многоквартирный дом на улице Кирова,168. Почетный знак был вручён представителям ТСЖ «Монолит».

Приветствуя жильцов и сотрудников управляющей организации, Сергей Степашин подчеркнул важность решения задачи по обеспечению граждан качественной питьевой водой.

«Врио губернатора и его команда уделяют огромное внимание решению вопросов ЖКХ, и я думаю, что через несколько лет Пензенская область будет только с чистой водой и без аварийного жилья».

Положительно оценил благоустройство общедомового хозяйства, активность жителей врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.