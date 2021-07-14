Олег Мельниченко: 100 дней и вся жизнь

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Это были первые поездки по районам области. Прохудившиеся крыши в школах не могут не ошеломлять нормального человека, как и дыры в деревянном полу.

А начинался для Олега Мельниченко путь в профессию главы субъекта Федерации с решения Президента поручить ему вернуться на малую родину и начать исполнять обязанности губернатора Пензенской области. В трудную и очень щепетильную пору.

Скорее по настроению, интуитивно, еще не проведя глобального аудита, освободил от должности одного чиновника, просто не реагировавшего на выводы комиссии о выявленном в курируемом его министерством лесном хозяйстве области огромного ущерба, за ним последовал другой чиновник.

В одной из первых поездок по районам, люди попросили, сами не веря, что такое возможно, вспомнить про компенсации после урагана годичной давности. Совсем не сумасшедшие деньги примерно по 50 тысяч на хозяйство оперативно выплатили. А Мельниченко теперь завел правило - в конце каждой командировки в районы заходить в дома культуры, детские сады и школы. И, куда без этого, выделять на самые острые, кричащие нужды по 5- 10 миллионов. И все больше, раз за разом, убеждаясь в том, что при таком печальном положении дел, длящемся годами, причина вырисовывалась одна: старая элита была заточена на что-то другое.

Тогда и начала зарождаться идея о кадровом конкурсе. Победителей ждут назначения на должности вплоть до заместителей министров и начальников управлений. Заявок для участия в конкурсе подано уже более 2,5 тысяч.

Решение возглавить региональное отделение «ЕР» было для Мельниченко не техническим элементом. Нужны единомышленники. Чтобы жители видели - через поступки, конкретные дела, ощущали - в партии собрались не портфеленосцы.

Без помпы из политсовета отделения партии он попросил на выход всех чиновников. Владимир Путин примерно в ту же пору назвал имена в федеральный список партии -уважаемых в народе Шойгу и Лаврова.

По принципу- без чиновников - в Пензе был сформирован при губернаторе и общественный Совет по инвестициям и инновациям.

И второй - призванный развивать институты гражданского общества.

Поездки по области продолжались. Мельниченко понял: обеспечение людей питьевой водой, дорогами возможно через целевые программы, подключение к федеральному бюджетному финансированию.

Умение просить аргументированно, с обоснованиями, расчетами, - сильная черта губернатора. И вот уже получены первые 400 миллионов рублей на межмуниципальные дороги.

Формирование стратегии надо было сочетать с решением локальных задач.

Приходилось заниматься и проблемами города.

А экономику региона надо было просто вытаскивать. И кадры. Хуже всего – отсутствие на всех направлениях некоего внутреннего контроля. Ситуацию требовалось менять через формирование новой структуры управления.

12 июля Олег Мельниченко сообщил об этом. Из 25-ти исполнительных органов государственной власти решено оставить 18.

Сегодня, по прошествии первых 100 дней вспоминается его первая встреча с журналистами. Одет скромно, демократично. Собран, уверен. Легкий налет волнения при аншлаге прессы быстро исчез. Публика помогла в этом, представ во всей красе. От левых кумачей до межпартийной сварливости по поводу отмены традиции катания хвостом за губернатором. И почти кровная обида, в «Газели» с прессой кому-то не хватило места.

Понравился встречный вопрос:

- Считаете, что людям, должно нравиться появление 40 журналистов? Как минимум, они могут чувствовать себя скованно.

Эти слова перевели общение в нормальный формат. Приглашения потанцевать на костях предшественника не принял: следователи продолжают работу. Будет дана оценка по закону. И родственникам, в том числе.

Такой запомнилась первая пресс-конференция с Олегом Мельниченко - человеком, кому поручено выполнять обязанности губернатора. Совестливый, упрямый в работе. Не варяг, свою малую родину любит, помнит о корнях - по линии отца и матери все мужчины участвовали в Великой Отечественной. Родители из работяг.

Ни предков ни себя подводить не станет. Сегодня, 14 июля, уже 110 дней, как он на посту руководителя Пензенской области. А впереди еще целая жизнь губернатора.

Беспокойная и трудная.