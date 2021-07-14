Чем занять детей в жару на даче?

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Канал «О!» будет интересен старшим детсадовцам и младшим школьникам. Помимо «малышковых» мультиков – «Три кота», «Смешарики», «Доктор Панда», «Поезд Динозавров» и прочих - у канала несколько программ собственного производства, чередующихся с анимацией.Например, программа «Спроси у Три О» - познавательная объяснялка для маленьких почемучек. Передача напоминает «Маппет-шоу» и «Улицу Сезам», где на нескончаемые вопросы маленьких исследователей – «почему у рыбы хвост, а у человека нет?» или «видит ли паук в темноте?» - в игровой форме отвечают симпатичные кукольные чудики. О том, как устроен человек, что и почему у него может заболеть, как работает организм в доступной дошкольникам форме расскажет симпатичная «Доктор Малышкина». Еще здесь есть занятия английским, зарядка, рисование с Калякой-Малякой и много чего еще.

Канал «В гостях у сказки» отсылает к культовой советской передаче и использует тот же контент, которого советским школьникам приходилось ждать неделями: фильмы-сказки с Олегом Далем, Михаилом Пуговкиным, Татьяной Пельтцер, Олегом Табаковым, полнометражные советские мультики, сказки стран соцлагеря. Кроме того, на канале много современных европейских фильмов-сказок, фэнтези и мультсериалов. Канал будет интересен ребятам младшего и среднего школьного возраста. Но многие программы с удовольствием посмотрят и те, кто постарше. Даже мамы, а тои бабушки, наверняка, с удовольствием посидят у экрана и вспомнят, как смотрели этот фильм в кинотеатре с классом много лет назад.

Канал TiJi рассчитан на самых маленьких зрителей. Здесь детей ждут симпатичные мультяшки с малышковым контентом: от «Робокара Поли» и «Пожарного Сэма» до «Тимы и Томы» и «Маши и Медведя». На сайте канала можно распечатать раскраски с героями мультфильмов, которые есть в программе.

Канал «Мульт» - примерно для той же аудитории. Но тут акцент на современных отечественных мультфильмах: «Ми-ми-мишки», «Лео и Тиг», «Барбоскины», «Белка и стрелка», «Сказочный патруль», «Лунтик». Есть «исторические» вкрапления серии «Друзья на все времена» с блоками советской анимации. Есть мультфильмы с познавательным акцентом: «Ник изобретатель» или «Волшебная кухня». На сайте телеканала много интерактивных заданий и конкурсов.

Канал Nickelodeon- это веселые ситкомы и сериалы, фильмы, анимация, развлекательные программы для подростков. Например, анимационный сериал «Мой шумный дом», про будни, ужасы и взаимовыручку в братско-сестринских отношениях и чем-то похожий на него сериал «Касагранде» про жизнь единственного ребенка в семье. Жизненный сериал «Игроделы» - про двух девчонок, придумавших приложение-хит, но вляпавшихся в проблемы из-за незнания законов об авторском праве. Или подростковые драмеди «Грозная семейка» (про внутриклановую борьбу подростков с суперспособностями) и «Виктория-победительница» (про детскую конкуренцию в шоу-бизнесе). В общем, универсальный контент для детей постарше.

Все каналы доступны в основных пакетах «Спутникового ТВ» МТС.Кстати, оператор, предлагает еще и удобную для дачников опцию: объединенные пакеты спутникового телевидения с мобильным интернетом или с голосовой связью. Для горожан, не представляющих своей жизни вне сети, важно найти оптимальное решение, которое не изменит привычного ритма жизни и позволит в полной мере посвятить себя даче.Узнать подробности и отправить заявку на подключение можно на сайте https://sputnik.mts.ru.