В Саранске при демонтаже металлических конструкций с 32-метровой трубы упал мужчина

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Трагедия произошла днем 12 июля 2021 года. в Саранске мужчина упал с высоты примерно 32 метров. В ходе доследственной проверки следователи выяснят, с какой целью мужчина занимался демонтажем металлических конструкций кирпичной трубы котельной на территории недействующего предприятия, а также почему он работал без страховки.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, следователем СК проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы случившегося. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственные органы просят родственников погибшего обратиться в следственный отдел по адресу: г. Саранск, ул.Войнова, 25А/1, телефон – 75-83-75.