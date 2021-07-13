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Происшествия13 июля 2021 20:00

Житель Кузнецка занимался изготовлением поддельных справок с результатами ПЦР-тестов

По факту проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Житель Кузнецка 1974 года рождения нашел способ заработать на пандемии, начав у себя на дому изготавливать поддельные справки с результатами тестирования на коронавирусную инфекцию.

Документы он печатал на принтере, информацию о медучреждениях брал из сети. За одну справку мужчина просил 700 рублей, реализуя фальшивки даже в других регионах – с помощью дальнобойщиков, проезжающих через нашу область.

Отрицать вину злоумышленник не стал и рассказал, что изготавливал справки с апреля этого года. В день выполнял от трех до 10 заказов.

По факту организована проверка.

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