Дом на улице Серадзской в Саранске сдадут до конца года

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Дом возводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». После сдачи в нем будут жить переселенцы из аварийного жилья – всего 218 человек.

- Строители работают ударными темпами: приступили в январе, сейчас выполнена кладка 8 этажей из 9-ти. К концу года новоселье справят в 75 квартирах, - отметил Петр Тултаев.

Неподалеку от нового дома, на 1-й Набережной улице возводится детский сад на 250 мест. Его также планируют сдать в этом году.

Всего же с 2013 по 2020 годы в Саранске построили 20 новых детских садов, а также реконструировали два корпуса уже существующих. Это позволило создать пойти 4300 мест для детей.