Валерий Лидин: «КНР является важным стратегическим партнером для Пензенской области»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

В ходе своего выступления Валерий Кузьмич отметил, что КНР является для нашего региона важным стратегическим партнером, с которым уже много лет выстраиваются отношения. Мы отправляем в Китай мороженое, мясо индейки, кондитерские изделия, запорную арматуру и другое. В свою очередь, из КНР в наш регион везут запчасти, станки и основу для производства лекарств.

- Вместе мы смогли создать благоприятные условия для реализации сельскохозяйственных проектов, выстроить отношения в сфере промышленности. Надеемся, что сегодняшняя встреча станет дополнительным импульсом для дальнейшего сотрудничества, - отметил Валерий Лидин.

В обсуждении вопросов также приняли участие представители парламентов Республики Татарстан, Приморского края, Амурской и Ульяновской областей, а также провинций Хэйлунцзян, Цзянси, Хубэй, Шаньдун и города центрального подчинения Чунцин.