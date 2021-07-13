Каждый пятый работающий житель Пензенской области регулярно ест вредную еду

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты сайта для поиска работы hh.ru провели опрос работающего населения на тему, что они употребляют в пищу. Было установлено, что основу питания каждого пятого жителя Пензенской области составляет фастфуд. При этом мужчины предпочитают есть вредную еду чуть чаще, чем женщины. Всех больше любителей фастфуда в нашем регионе среди людей от 18 до 24 лет.

В среднем по стране нездоровой пищей питается около 25% населения. Всех больше любителей гамбургеров в Свердловской области, всех меньше – в Самарской.