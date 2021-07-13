В Пензе площади в прошлом крупнейшего предприятия «ЗиФ» не отдадут под застройку

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

На состоявшемся в понедельник,12 июля 2021 года, совещании обсуждалась работа промышленного комплекса региона.

По итогам первых пяти месяцев года индекс промышленного производства в области составил 117,9%. Это первое место среди регионов ПФО и девятое – среди субъектов РФ.

Отгружено продукции на 123 миллиарда рублей (более 133% к соответствующему периоду прошлого года).

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, на совещании отмечалось, что одним из важных факторов развития промышленности становится использование простаивающих площадей. В то же время на территории Пензы отмечается дефицит подобных площадок.

Врио губернатора поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься решением вопросов вовлечения в хозяйственный оборот площадей ОАО «ЗИФ ПЛЮС».

Олег Мельниченко указал на необходимость сохранения производственного профиля данной территории. Нельзя её перепрофилировать, отдавать под застройку, дома или магазины.

Также было отмечено активное развитие мебельной промышленности. По итогам 2020 года Пензенская область заняла по производству мебели первое место в ПФО. Предложено обеспечить координацию деятельности мебельных производств областным центром кластерного развития.

Олег Мельниченко акцентировал внимание на необходимости оперативного решения подготовки кадров для отрасли.

Также врио губернатора назвал важнейшим вопрос подготовки сотрудников для завода «Азия Цемент».

«Тем более, что руководство предприятия есть желание участвовать в подготовке кадров, в том числе, путём целевого финансирования людей, которые будут проходить обучение».