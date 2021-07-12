Пензенские «доноры в погонах» сдали почти девять литров крови

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
В этот раз ее участниками стали сотрудники подразделений УФСИН. Около 20 правоохранителей сдали почти девять литров крови.
Ее разделят на компоненты и плазму, обследуют и отправят в медицинские учреждения, где перельют нуждающимся.
По словам главного врача Пензенского областного клинического центра крови Татьяны Крыловой, проведение подобных акций имеет важное значение.
- Благодаря им у нас всегда есть запас крови и компонентов для пациентов, - отметила она.