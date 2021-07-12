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Здоровье12 июля 2021 16:00

Пензенские «доноры в погонах» сдали почти девять литров крови

Традиционная акция состоялась в регионе в понедельник, 12 июля
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

В этот раз ее участниками стали сотрудники подразделений УФСИН. Около 20 правоохранителей сдали почти девять литров крови.

Ее разделят на компоненты и плазму, обследуют и отправят в медицинские учреждения, где перельют нуждающимся.

По словам главного врача Пензенского областного клинического центра крови Татьяны Крыловой, проведение подобных акций имеет важное значение.

- Благодаря им у нас всегда есть запас крови и компонентов для пациентов, - отметила она.

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