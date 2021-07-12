В Пензенской области приступили к реформированию системы органов власти

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По его словам, к сентябрю в регионе планируется выйти на компактную систему управления с оптимизированными органами власти.

- Сегодня у нас их 25. В ближайшее время число органов власти сократится до 18, - отметил Олег Мельниченко. - За счет этого мы планируем достичь соответствующей эффективности в системе управления.

Часть министерств и управлений будут объединены. В частности, министерства промышленности и экономики и управление по регулированию контрактной системы и закупкам станут единым органом власти - Министерством промышленности, экономики и инновационной политики.

Департамент градостроительства и архитектуры Пензенской области объединен с министерством строительства и дорожного хозяйства.

Управление ЗАГС теперь будет частью минтруда, соцзащиты и демографии.

Департамент СМИ объединяется с управлением внутренней политики.

Управление ветеринарии войдет в состав минсельхоза.

Управление ЖКХ и департамент госимущества станут министерствами с соответствующими названиями.

Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей и управление по регулированию тарифов и энергосбережению, а также комитет по делам архивов и комитет по охране памятников истории и культуры, напротив, становятся департаментами.

Управление цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области присоединяет Управление транспорта и становится Министерством цифрового развития, информационных технологий, транспорта и связи.