В Пензенской области осужден мужчина, совершивший ДТП, после которого погиб пассажир

Фото: Светлана Маковеева

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, судом установлено, что днем 26.10.2020 ранее судимый 45-летний житель Наровчатского района в состоянии алкогольного опьянения управлял технически исправным автомобилем марки «УАЗ Патриот», не имея права управления транспортными средствами. В качестве пассажиров в автомобиле находился его хозяин и 52-летний знакомый.

На 26-ом километре автодороги «Вирга-Каменка» в границах Каменского района водитель, двигавшийся со скоростью 110 км/ч, не справился с управлением и произвел съезд в кювет с дальнейшем опрокидыванием автомобиля. В результате его неосторожных преступных действий пассажир автомобиля получил повреждения головы, туловища и конечностей, от которых на следующий день скончался в медицинском стационаре.

Подсудимый отрицал факт управления им транспортным средством, утверждая, что за рулем сидел погибший, якобы попросивший сесть за руль, чтобы дать ему попробовать управлять внедорожником.

Однако с учетом представленных государственным обвинением доказательств - заключений генетической, судебной медико-криминалистической и транспортно-трасологической экспертиз, показаний очевидцев ДТП, суд установил, что за рулем в момент ДТП находился подсудимый и признал его виновным в указанном преступлении.

В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 6 мес. лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговором суда также удовлетворен гражданский иск супруги погибшего о взыскании с подсудимого морального вреда в размере 1 млн рублей.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.