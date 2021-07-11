В Пензе под стражу взят гастролер, похитивший из машины 230 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого.

В результате сотрудниками уголовного розыска совместно с инспекторами ДПС злоумышленник был задержан. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель города Шахты Ростовской области 1978 года рождения.

Злоумышленник дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.