В Саранске суд рассмотрит дело по обвинению мужчины в причинении смерти по неосторожности

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы СУ СК РФ по РМ, ссора произошла 8 мая 2021 года на крыльце многоквартирного дома по улице Энгельса в Саранске. В ответ на оскорбления сожительницы обвиняемый ударил мужчину кулаком по лицу.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения потерпевший не удержался на ногах и упал, ударившись головой о бетонную поверхность. Его доставили в медицинское учреждение, где через несколько дней он скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.