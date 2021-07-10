Оперштаб РМ информирует: «Коронавирусная инфекция стала более агрессивной»

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Руководитель региона отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Мордовии остается напряженной. В ковидных стационарах проходят лечение более 900 пациентов.

И.о. вице-премьера Мордовии Галина Лотванова добавила, что в день фиксируется до 70 случаев пневмоний с поражением легких более чем 30%.

«Течение болезни стало носить более агрессивный и тяжелый характер. За пару дней у человека развивается большой процент поражения легких. Лечение антиковидной плазмой выросло в разы».