Пензенские росгвардейцы - победители первенства округа по военной топографии

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

В течение двух дней в Нижнем Новгороде 48 спортсменов из воинских частей и подразделений специального назначения войск нацгвардии Приволжского округа соревновались в спортивном ориентировании и теории военной топографии с отработкой практики по составлению карты местности.

Команду из Пензы представляли три сотрудника подразделения СОБР Росгвардии. По итогам соревнований они признаны лучшими в спортивном ориентировании и теория военной топографии с отработкой практики по составлению карты местности.