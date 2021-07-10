Олег Мельниченко: «Правительство прилагает усилия, чтобы обманутых дольщиков больше не было»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В Пензе готов к заселению жилой дом, возведённый как вторая очередь ЖК «Райки».

Комплексная и многосложная работа правительства позволила в течение 2019-2021 годов завершить строительство домов с общим количеством договоров долевого участия –1476.

Вторая очередь ЖК «Райки» - это восьмой достроенный объект, обязательства по которому первые застройщики выполнить не смогли, отмечает пресс-служба правительства Пензенской области.

«Мы завершаем работу по восстановлению нарушенных прав участников долевого строительства. Правительство Пензенской области прилагает усилия, чтобы обманутых дольщиков в регионе больше не появлялось», - подчеркнул Олег Мельниченко.