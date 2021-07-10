В Пензенской области следователи устанавливают причины гибели на пожаре трехлетнего мальчика

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Возгорание в жилом доме по улице Куйбышева в рабочем поселке Сура произошло днем 9 июля 2021 года. После ликвидации пожара в спальной комнате обнаружено тело трехлетнего ребенка.

Следственным управлением СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трехлетнего мальчика при пожаре в рабочем поселке Сура Никольского района (ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности).

В результате пожара пострадал еще один рядом стоящий дом и надворные постройки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей и криминалистов управления.

При первоначальном осмотре на теле ребенка каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства гибели малолетнего, а также причина пожара и иные условия, способствовавшие произошедшему.

Расследование уголовного дела продолжается.