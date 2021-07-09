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Общество9 июля 2021 17:00

Семья Валякиных из Пензенской области стали победителями конкурса «Успешная семья Приволжья»

Они выиграли в номинации «Моя семья – мое богатство»
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство образования Пензенской области

Конкурс, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, проходил в Чебоксарах 7 и 8 июля. 14 семей, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей, соревновались за звание лучших в округе. Конкурсантам предстояло презентовать свою семью, показать творческий номер, а также рассказать о родном регионе.

От нашего региона в конкурсе участвовала семья Валякиных – родители и четверо детей. Они стали победителями в номинации «Моя семья – мое богатство».

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