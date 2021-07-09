В Мордовии отменяются мероприятия с массовым пребыванием людей

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Встреча прошла в четверг, 8 июля 2021 года, в Доме Республики. Обсуждались меры, принимаемые в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

По информации пресс-службы Главы Мордовии, Артем Здунов доложил об эпидемиологической ситуации в республике, подчеркнув, что рост заболеваемости вызывает опасения.

По его словам, еще две недели назад фиксировалось 30 случаев ежедневно, то сейчас ежедневная цифра заболевающих переваливает за 50. Мы вынуждены были развернуть дополнительные койки.

Прививочная кампания в республике идет планомерно. Чтобы обеспечить безопасность людей, отменяются общественные мероприятия с массовым пребыванием людей.

В ходе рабочей встречи была обсуждена стабилизации финансово-экономического состояния региона.

«По поручению Президента мы решаем вопрос реструктуризации коммерческих кредитов и перевода их в бюджетную часть, отметил Артем Здунов.