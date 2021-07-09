Национальный проект против бездорожья

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В ходе «прямой линии» врио губернатора Пензенской области в четверг, 8 июля 2021 года, после реакции Олега Мельниченко на сообщение о некачественном выполнении работ дорожниками, на улицу Гоголя выехал Андрей Лузгин.

По информации пресс-службы администрации Пензы, участок улицы Гоголя между улицами Замойского и Свердлова в этом году вошел в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Здесь обновлено 6,5 тысяч кв. метров проезжей части и участок тротуара с одной стороны улицы, который вызвал нарекания горожан - грунт газонов дождями смывает на пешеходную дорожку, а сама она недостаточно широкая.

Как объяснили дорожники, это происходит из-за перепада высот и отсутствия бортового камня. Появилось объяснение и провала асфальта на перекрестке улицы Гоголя и Чкалова.

После высказанного в ходе «прямой линии» недвусмысленного предложения доложить, за счет каких средств будут устраняться недоделки, всем стало понятно нацпроект «Безопасные и качественные дороги» защищен.

Как пояснил Андрей Лузгин, замечания обратившихся на «прямую линию» справедливые. Участок тротуара небольшой – 800 метров, работы окончательно не приняты, и с подрядчиком будет рассмотрена возможность расширить тротуар до нормативной ширины и решить вопрос с защитой грунта от вымывания.

Относительно провала асфальта на перекрестке улицы Гоголя и Чкалова глава администрации города дал указание подрядчику устранить дефект в кратчайшие сроки.