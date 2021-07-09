В Пензенской области распивавшие спиртное у пруда не все вернулись домой

Фото:Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, 4 июля 2021 года житель Кузнецка вместе с приятелями приехал к пруду недалеко от села Никольское. По предварительной информации, компания употребляла спиртное.

И, конечно, никто из них не мог представить, как будет выглядеть их коллега по застолью, когда через три дня спасатели извлекут его из пруда. Именно поэтому все спокойно отреагировали на желание мужчины искупаться. Через некоторое время он пропал из вида.

Днем 7 июля тело пропавшего было обнаружено в водоеме. При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины.