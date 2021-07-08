На Олимпийской аллее прошла акция, посвященная Дню семьи, любви и верности

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Все желающие смогли узнать историю этого праздника, а также о том, как составить генеалогическое древо своей семьи. Почетным гостем праздника стал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

- В нашем регионе много дружных семей. Они – залог будущего России и гарантия здорового общества, - отметил Валерий Лидин и пожелал всем присутствующим счастья и мира в семьях.

В конце мероприятия состоялась церемоний награждения благодарственными письмами участников акции «Мы вместе».