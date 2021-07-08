Не звал на помощь и не кричал: в Мордовии утонул еще один ребенок

Фото: ГУ МЧС по РМ

Сообщение о случившемся поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу Лямбирского района около половины восьмого. В искусственно созданном пруду в селе Татарская Свербейка утонул мальчик 2009 года рождения.

Он и его сверстники решили искупаться. В какой-то момент ребенок ушел под воду, но его друзья этого не заметили, поскольку мальчик не звал на помощь и не кричал. После пропажи мальчика подростки пытались найти его самостоятельно, но поняли, что это бесполезно, и позвали взрослых.

Тело ребенка из воды вытащил местный житель. Реанимировать мальчика не удалось.