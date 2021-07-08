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Происшествия8 июля 2021 14:41

В Саранске на переходе на ул. Гагарина шестилетний пешеход пострадал от наезда автомобиля

В отношении 83-летнего водителя автомобиля «Лада» составлен административный материал
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Печально закончилось 7 июля 2021 года путешествие и для 28-летнего водителя «Опель Мокка». На 35 (+800) км автодороги «Саранск – Сурское – Ульяновск» не рассчитав безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, он столкнулся с трактором «Беларус-892», который осуществлял поворот налево. В результате ДТП водитель, 32-летняя и 33-летний пассажиры «Опель Мокка» с травмами доставлены в ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ», где им оказана медицинская помощь. Водитель трактора трезв, у водителя автомашины «Опель Мокка» взята кровь на анализ.

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