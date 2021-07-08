В Саранске эксперты исключили вменяемость мужчины, от чьих побоев скончалась сожительница

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По данным следствия, в декабре 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры на бытовой почве избил 30-летнюю сожительницу. От полученных повреждений она скончалась в больнице.

Как отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия, проведенная в рамках расследования уголовного дела судебно-психиатрическая экспертиза пришла к выводу: мужчина страдает психическим расстройством, исключающим его вменяемость,

В настоящее время уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.