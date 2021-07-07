Семья «в погонах»

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«Моя мама - следователь, а папа - спецназовец», - с гордостью рассказывает 6-летний Роман.

Его родители - стражи порядка. Мама - следователь Следственного комитета, а отец командир отделения взвода специального назначения Росгвардии г. Заречный. Вот такая семья защитников.

Поскольку у Ромы папа и мама «в погонах», для него в порядке вещей то, что родители много времени проводят на службе. Провожая маму на работу, Роман улыбаясь, говорит: «Мам, я скучать не буду, и ты не скучай! Вечером увидимся, поиграем…».

В региональный Следственный комитет Ирина пришла работать архивариусом в 2014 году. Параллельно училась на юрфаке в ПГУ. Затем ушла в декретный отпуск. После стала помощником следователя в Зареченском межрайонном следственном отделе. А уже через два года Ирине предложили попробовать себя в роли следователя. И она согласилась. Это решение было осознанным, взвешенным, тем более в семье появился маленький ребенок. Семья Минеевых не боится трудностей, и они не пожалели о принятом решении ни на минуту. Убийства, взятки, преступления в отношении детей и многие другие противоправные деяния – череда криминальных событий, в которых ежедневно приходится разбираться следователю Ирине Минеевой.

«Сложно было и в начале, и сейчас, поскольку приходится грамотно планировать свой рабочий день, оставляя время в ненормированном графике и на семью, и на занятия с ребенком. Огромная заслуга в том, что я не стою на месте, занимаюсь столь сложным и интересным делом – моего мужа. Секрет прост – мы всегда помогаем друг другу, поддерживаем в любой ситуации и дома не делим обязанности на «мои» и «твои», - уверена Ирина. Хоть работа и отбирает много времени, на ребенка оно всегда остается», - признается она.

Первую встречу супруги помнят отчетливо, она не предвещала всего того, что произошло, но вот уже много лет Александр и Ирина вместе. Познакомилась пара в небольшом городке Пензенской области - Каменке, там и сыграли свадьбу. Для дальнейшего развития Александр задумался о переезде, выбор пал на город Заречный. Ирина последовала за ним.

Именно в Заречном начался путь Александра как спецназовца.

«Хочешь ли ты быть женой спецназовца, готова ко всем трудностям?» - такой вопрос задал Александр супруге.

Изначально Александр попал в стрелковый взвод, но судьба распорядилась по-другому. Трудности для семьи не помеха, они привыкли всегда поддерживать друг друга, а долгие разлуки и большие расстояния не стали препятствием для любви и семьи.

И вот уже 13 лет глава семейства Александр состоит в рядах войск правопорядка.

Александр служит командиром отделения взвода специального назначения Росгвардии г. Заречный, Пензенской области. Он с достоинством выполняет поставленные задачи, защищая интересы граждан, личности и государства. Служба опасная и трудная: участие в специальных операциях по пресечению преступлений, охрана общественного порядка и многое другое о чем запрещено рассказывать из-за специфики службы. По мимо этого постоянные тренировки и занятия, с целью улучшения уровня боевой подготовки, а ведь еще в подчинении есть личный состав, за который ты в ответе, как за вторую семью.

Не обходится служба Александра и без командировок на Северный Кавказ. Но поддержка и взаимопомощь – главные составляющие отношений супругов, поэтому разлуки они переносят стойко.

Несмотря на такую сложную работу родителей, большую занятость, семья Минеевых является примером долгого и гармоничного брака. За время, прожитое вместе, у семьи накопилось немало воспоминаний, значимые события они стараются запечатлеть на фото и видео.

«Семья – один из самых важных этапов в жизни каждого человека, основа отношений, незаменимый источник поддержки и опоры. Нужно находить компромисс, уважать и любить друг друга. Крепкая семья - крепкое государство», - поделился секретом семейного счастья глава семьи Александр.

По традиции ежегодно 8 июля семья Минеевых проводит как можно больше времени вместе: посещают какие-либо интересные места, накрывают праздничный стол.

«Этот праздник дает нам возможность еще раз напомнить о любви близких, о ценности семьи, наших корней и традиций. Мы хотим поздравить всех с этим чудесным праздником и пожелать большого семейного счастья и неизменного уюта в каждом доме», - поздравили всех в преддверии Дня семьи, любви и верности Александр, и Ирина.