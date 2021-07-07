В Пензе новобранцам весеннего призыва Олег Мельниченко пожелал успешной службы и возвращения

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Стоя перед строем новобранцев на плацу областного сборного пункта, временно исполняющий обязанности главы субъекта Федерации отметил непреложность исполнения воинского долга.

«Сейчас страна переживает непростые времена, военно-политическая обстановка вокруг границ России сложная. На вас сейчас, как никогда, ложится большая ответственность.

Наши призывники уходят на службу в сухопутные и воздушно-десантные войска, в научные роты, - подчеркнул Олег Мельниченко и пожелал всем хорошей службы, новых друзей и благополучного возвращения на родину.

Весной 2021 года из Пензенской области на военную службу будут призваны 1248 человек.