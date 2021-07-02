В компании «СтанкоМашСтрой» следят за качеством и точностью выпускаемого оборудования

Все крупногабаритные детали, изготавливаемые компанией, подвергаются процедуре естественного старения: их оставляют на специальной площадке больше чем на год. Данная процедура позволяет снять напряжение металла после предварительной обработки. После этого детали могут использоваться для производства оборудования с повышенными требованиями к точности.

Всего на предприятии процедуре естественного старения одновременно подвергаются до 70 деталей. По мере отбора их для дальнейшей работы этот запас пополняется.