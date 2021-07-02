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Экономика2 июля 2021 22:00

В компании «СтанкоМашСтрой» следят за качеством и точностью выпускаемого оборудования

Особое внимание на предприятии уделяется обработке станин, которые должны обладать жесткостью и износостойкостью
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Все крупногабаритные детали, изготавливаемые компанией, подвергаются процедуре естественного старения: их оставляют на специальной площадке больше чем на год. Данная процедура позволяет снять напряжение металла после предварительной обработки. После этого детали могут использоваться для производства оборудования с повышенными требованиями к точности.

Всего на предприятии процедуре естественного старения одновременно подвергаются до 70 деталей. По мере отбора их для дальнейшей работы этот запас пополняется.

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