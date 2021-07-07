Воспитание ребенка – тяжелая работа, за которую не платят

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В России заработала новая система мер поддержки для будущих мам и одиноких родителей. Социальные инициативы озвучил Президент в ходе ежегодного послания. Все они направлены на решение демографических проблем в стране.

С 1 июля в Пензенской области начался прием заявлений на выплату пособий женщинам в трудной жизненной ситуации, которые встали на учет в первые 12 недель беременности, а также одиноким родителям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Размер пособия будут рассчитывать исходя из прожиточного минимума. В первом случае оно составит половину на взрослого человека, во втором - на ребенка. Необходимое условие - в обоих случаях доход в семье не должен превышать прожиточный минимум на человека.

Система социальных льгот для семей с детьми в России регулярно пополняется новыми выплатами. Такая политика призвана решить одну из главных проблем страны - демографическую. Одной из первых мер стала выплата пособий на детей до полутора лет. Следующий шаг - выплаты на детей от полутора до трех лет. Теперь предлагается идти дальше и установить пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Пока это касается родителей, которые в одиночку воспитывают детей и находятся в сложной финансовой ситуации. Однако некоторые эксперты прогнозируют, что круг получателей выплат может быть расширен.

Финансовую поддержку получат и будущие мамы. Выплата беременным, вставшим на учет в ранние сроки, до этого была единоразовой и составляла лишь 700 (!) рублей. Естественно, это не решало проблем женщин, которым в такой сложный период важна поддержка. Теперь для беременных женщин, находящихся в трудной ситуации, размер пособия составит половину от прожиточного минимума в регионе - в среднем по России это 6350 рублей. Выплачиваться оно будет ежемесячно вплоть до рождения ребенка.

МНЕНИЕ

По словам социолога, кандидата философских наук Анны Очкиной, новые выплаты логично продолжают тему поддержки семей с детьми. Однако главная проблема демографической политики современной России заключается в том, что прямой раздачей денег невозможно решить существующие проблемы.

«Но даже если говорить о пособиях, они не должны быть такими. Пятьдесят рублей, пятьсот рублей, да даже пять тысяч – это слишком мало по сравнению с суммой, которая требуется, чтобы одеть, обуть и накормить ребенка, собрать его в школу и т.д. Большинство людей хотят растить детей не на пособие, а на полноценный доход. Государству пора вспомнить, что родительство - это тоже работа, причем очень тяжелая. Хорошей поддержкой могло бы стать введение родительской зарплаты для мам или пап, которые растят ребенка и не могут в этот момент зарабатывать деньги. Такие родительские зарплаты можно было бы платить, к примеру, до трех лет или даже до семи. Тогда молодые семьи могли бы чувствовать уверенность в завтрашнем дне, один родитель мог бы не работать на трех работах, забывая о воспитании ребенка, было бы меньше конфликтов и разводов. Вот такие выплаты имели бы ощутимый эффект для решения демографических проблем, - рассуждает Анна Очкина.