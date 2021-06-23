В Пензе появится станкостроительный кластер

По словам генерального директора предприятия Олега Кочеткова, создание кластера позволит достичь качественно новых экономических результатов в отрасли е реализовывать проекты при поддержке государства.

- У нас достаточно хороший опыт по металлообработке и реализации металлообрабатывающих станков, - подчеркнул врио заместителя председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов и пообещал приложить все усилия, чтобы получить статус кластера в Минпромторге Российской Федерации.

Создание кластера выгоду всем его участникам и позволит получить больше государственных и муниципальных контрактов.

- Мы должны четко распределить понимание целей и задач каждого участника кластера, - отметил врио министра промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

В завершении встречи участники обменялись мнениями о реализации задуманного проекта и подвели итоги встречи.