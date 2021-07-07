Партия «Справедливая Россия – За правду» определилась с кандидатами в Мордовии

На пост главы Республики от партии на выборах 19 сентября будет баллотироваться Валерий Быков – заслуженный юрист Мордовии, преподаватель МГУ. Ранее он служил в правоохранительных органах, боролся с организованной преступностью, а затем возглавлял Федеральную миграционную службу. Делегаты конференции поддержали кандидатуру Быкова единогласно. Теперь ему предстоит пройти «муниципальный фильтр» – собрать в свою поддержку подписи около 200 депутатов разного уровня.

Партийцы также единогласно утвердили список кандидатов в депутаты Госсобрания. Первым номером в списке идет бывший главный федеральный инспектор в Мордовии, а ныне – специальный представитель Сергея Миронова в Республике Александр Пыков. Вторым – руководитель регионального отделения СРЗП Тимур Гераськин. Третьим – известный педагог, создатель знаменитого Физико-математического лицея в Саранске Дмитрий Подлесный. Все они также идут на выборы по одномандатным округам.

Выступая перед делегатами, Александр Пыков обратил внимание однопартийцев на то, что лидер партии Сергей Миронов поставил задачу набрать не менее 15% голосов. «Эта цель может быть выполнена только в случае слаженной командной работы, когда кандидаты в депутаты всех уровней будут поддерживать друг друга. Наш принцип сегодня должен быть «один за всех, все за одного», – отметил Александр Пыков.

Ранее Александр Пыков заявлял, что его цель на выборах – исправить ошибки, которые накопились в обществе из-за фактической монополии на принятие политических решений: «Справедливая Россия» не раз указывала на эти ошибки. Например, пенсионная «реформа», которая ничего хорошего не дала, «оптимизация» здравоохранения, когда у нас на четыре района остается одна больница, и так далее. В сложных экономических условиях, усугубленных глобальной эпидемией, права на дорогостоящие ошибки у государства больше нет».

Кроме того, были утверждены кандидатуры в Горсовет Саранска, а также большое количество кандидатов, которые будут бороться за победу на муниципальных выборах в районах Республики.

19 сентября в Мордовии состоятся выборы всех уровней – главы Республики, депутатов Государственной Думы РФ, Государственного Собрания РМ, муниципальных представительных органов (в том числе городского Совета Саранска).