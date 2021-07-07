В Саранске суд приговорил к 9 годам мужчину, убившего своего гостя полипропиленовой трубой

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Ссора возникла в ходе застолья после распития спиртных напитков. Во время конфликта в руках хозяина оказалась припасенная труба из полипропилена.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, на месте происшествия были зафиксированы следы преступления, а также изъяты предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Назначены и проведены необходимые судебные экспертизы.

Приговором суда мужчине вынесено наказание - 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.