Олег Мельниченко поздравил пензенских дзюдоистов с «бронзой»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Во вторник, 6 июля 2021 года, в адрес врио губернатора поступили благодарственные письма от глав Федерации дзюдо России и Международного фонда дзюдо – за поддержку развития данного вида спорта в Пензенской области.

«Мы гордимся успехами наших юных дзюдоистов, - прокомментировал временно исполняющий обязанности главы субъекта Федерации. – Искренне поздравляю Владислава Бурментьева и Даниила Сидорова с «бронзой» Первенства Европы. Эти перспективные ребята – надежда не только пензенского, но и российского спорта».