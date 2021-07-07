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Спорт7 июля 2021 8:50

Олег Мельниченко поздравил пензенских дзюдоистов с «бронзой»

На Первенстве Европы в Варшаве Владислав Бурментьев и Даниил Сидоров в спортивной дисциплине «катаме-но-ката» завоевали бронзовые медали
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Во вторник, 6 июля 2021 года, в адрес врио губернатора поступили благодарственные письма от глав Федерации дзюдо России и Международного фонда дзюдо – за поддержку развития данного вида спорта в Пензенской области.

«Мы гордимся успехами наших юных дзюдоистов, - прокомментировал временно исполняющий обязанности главы субъекта Федерации. – Искренне поздравляю Владислава Бурментьева и Даниила Сидорова с «бронзой» Первенства Европы. Эти перспективные ребята – надежда не только пензенского, но и российского спорта».

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