В Пензе обсудили городские проблемы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Во вторник, 6 июля 2021 года, Андрей Лузгин провел еженедельную планерку.

Руководители городских управлений и ведомств отчитались о текущей работе.

Отдельно глава администрации остановился на приведении в нормативное состояние люков на городских дорогах.

При обнаружении данных фактов собственникам объектов, организациям, обслуживающим инженерные коммуникации, выдаются предписания на устранение нарушений. По выданным в 2021 году 195 предписаниям устранены недостатки содержания 311 колодцев.

По информации директора департамента ЖКХ города Максима Иванкина, с 25 июня по 1 июля ресурсоснабжающими организациями и МУП «Пензадормост» в нормативное состояние приведено 25 смотровых и ливнеприемных колодцев по улицам Кижеватова, Захарова, Окружной, Ладожской, М. Горького, Володарского, Г. Титова, Беляева, Суворова, и другим.

«Работу продолжайте - по-прежнему вызывают нарекания люки на участках дорог на улицах Бакунина, М. Горького, К. Маркса», – указал Андрей Лузгин.

По информации пресс-службы администрации Пензы, в ходе планерки была поставлена задача управлению ЖКХ совместно с МУП по очистке города активизировать работу по отлову безнадзорных животных и помещению их в пункт передержки.

В числе других вопросов на совещании обсудили ремонт фасадов на улице Московской, подготовку к отопительному сезону, работу общественного транспорта и ряд других тем.